Camiño do Norte Etapa de Luarca á Caridade
Avd. Manuel Suárez, 3 Baixo
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Albergue San Roque
Dispoñible sen conexión
150
Avd. Manuel Suárez, 3 Baixo
Navia
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Aurelio García Fernández
Observacións:
Camiño do Norte
Etapas 32
km 814,7
Etapa 25
Etapa de Luarca á Caridade
km 29,3
Tempo 07H 30’
Dificultade media
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