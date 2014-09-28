Galego
Planificar o meu Camiño
  1. Inicio ·
Camiño Francés Etapa de Pamplona/Iruña a Ponte a Raíña/Gares

Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información, aquí.

Albergue San

Dispoñible sen conexión
40
0
Albergue san andres

C/ Camiño de Santiago, 4
Zariquiegui (Navarra)

948 35 38 76

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado

Persoa encargada de atender o albergue:

Observacións:

Camiño Francés

Camiño Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Pamplona/Iruña a Ponte a Raíña/Gares Etapa 4

Etapa de Pamplona/Iruña a Ponte a Raíña/Gares

km 24,0
Tempo 05H 45’
Dificultade media
Engadir albergue á miña selección

Es Propietario ou xestionas un Albergue de Peregrinos?

Accede á túa ficha e actualiza os teus datos para ofrecer aos peregrinos a información máis actualizada posible.

Foro: Os peregrinos opinan sobre o Camiño de Santiago

Ver todo

Así ven os peregrinos o Albergue San

Ver todo

Envía túas fotografías!