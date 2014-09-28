Camiño Francés Etapa de Pamplona/Iruña a Ponte a Raíña/Gares
C/ Camiño de Santiago, 4
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Albergue San
Dispoñible sen conexión
400
C/ Camiño de Santiago, 4
Zariquiegui (Navarra)
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue:
Observacións:
Camiño Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 4
Etapa de Pamplona/Iruña a Ponte a Raíña/Gares
km 24,0
Tempo 05H 45’
Dificultade media
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