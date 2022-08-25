Via da Prata Etapa de Valdesalor a Casar De Cáceres
PASEO DE ESTREMADURA
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Albergue rural Vía da Prata
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PASEO DE ESTREMADURA
Casar de Cáceres
Propiedade do albergue: XUNTA DE ESTREMADURA
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: CONCELLO CASAR DE CÁCERES
Persoa encargada de atender o albergue: JOSE IGNACIO GALINDO FLORES
Observacións: Acceso a piscina no verán
Vía da prata
Etapas 26
km 704,6
Etapa 11
Etapa de Valdesalor a Casar De Cáceres
km 22,8
Tempo 05H 30’
Dificultade media
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