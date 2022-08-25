Galego
Planificar o meu Camiño
  1. Inicio ·
Via da Prata Etapa de Valdesalor a Casar De Cáceres

Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información, aquí.

Albergue rural Vía da Prata

Dispoñible sen conexión
0
0
Albergue rural Vía da Prata

PASEO DE ESTREMADURA
Casar de Cáceres

661178430

[email protected]

Propiedade do albergue: XUNTA DE ESTREMADURA

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: CONCELLO CASAR DE CÁCERES

Persoa encargada de atender o albergue: JOSE IGNACIO GALINDO FLORES

Observacións: Acceso a piscina no verán

Vía da prata

Vía da prata

Etapas 26
km 704,6
Etapa de Valdesalor a Casar De Cáceres Etapa 11

Etapa de Valdesalor a Casar De Cáceres

km 22,8
Tempo 05H 30’
Dificultade media
Engadir albergue á miña selección

Es Propietario ou xestionas un Albergue de Peregrinos?

Accede á túa ficha e actualiza os teus datos para ofrecer aos peregrinos a información máis actualizada posible.

Foro: Os peregrinos opinan sobre o Camiño de Santiago

Ver todo

¿Quieres enviar alguna fotografía de "Cami&ntilde;o de Santiago"?

¿Quieres enviar alguna fotografía de "Camiño de Santiago"?

Se tes fotografías de "O Camiño de Santiago" que queiras compartir connosco, podes envialas e ampliar a galería de fotografías.

Envía túas fotografías! Ver todas as fotografías