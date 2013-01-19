Camiño Francés Etapa de Somport a Jaca
Avenida de Arañones, 26
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Albergue Río Aragón
Dispoñible sen conexión
110
Avenida de Arañones, 26
Canfranc Estación (Huesca)
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Rosana Novales
Observacións: No prezo para peregrinos vai incluída fúndaa de almofada e saba bajera desechable.
Camiño Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 1 por Somport
Etapa de Somport a Jaca
km 30,5
Tempo 08H 30’
Dificultade media
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