Epílogo a Fisterra e Muxía Etapa de Santiago de Compostela a Negreira
Piaxe, 8 - A Pena (Negreira)
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Albergue Reitoral San Mamede dá Pena
Dispoñible sen conexión
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Piaxe, 8 - A Pena (Negreira)
A Pena (Concello de Negreira)
Propiedade do albergue: Privada
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento:
Persoa encargada de atender o albergue: Manuel
Observacións:
Epílogo a Fisterra e Muxía
Etapas 5
km 151,1
Etapa 1
Etapa de Santiago de Compostela a Negreira
km 21,0
Tempo 05H 15’
Dificultade media
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