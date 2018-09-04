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Camiño Sanabrés Etapa de Outeiro a Santiago

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Albergue Raíña Lupa

Dispoñible sen conexión
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Albergue reina lupa

C/ A Gándara
Sergude - Boqueixón

981511803 - 679842829 - 699919073

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado

Persoa encargada de atender o albergue: Carmen e Bruno

Observacións: Está a 150 mts do camiño, á beira da Nacional 525. Serven almorzos (3,10 € euros) a partir de 7:30.

Camiño Sanabrés

Camiño Sanabrés

Etapas 13
km 367,7
Etapa de Outeiro a Santiago Etapa 13

Etapa de Outeiro a Santiago

km 16,3
Tempo 04H 00’
Dificultade baixa
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