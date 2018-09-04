Camiño Sanabrés Etapa de Outeiro a Santiago
C/ A Gándara
Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información, aquí.
Albergue Raíña Lupa
Dispoñible sen conexión
1610
C/ A Gándara
Sergude - Boqueixón
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Carmen e Bruno
Observacións: Está a 150 mts do camiño, á beira da Nacional 525. Serven almorzos (3,10 € euros) a partir de 7:30.
Camiño Sanabrés
Etapas 13
km 367,7
Etapa 13
Etapa de Outeiro a Santiago
km 16,3
Tempo 04H 00’
Dificultade baixa
Es Propietario ou xestionas un Albergue de Peregrinos?
Accede á túa ficha e actualiza os teus datos para ofrecer aos peregrinos a información máis actualizada posible.
¿Quieres enviar alguna fotografía de "Camiño de Santiago"?
Se tes fotografías de "O Camiño de Santiago" que queiras compartir connosco, podes envialas e ampliar a galería de fotografías.
Foro: Os peregrinos opinan sobre o Camiño de SantiagoVer todo