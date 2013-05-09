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Camiño Francés Etapa de Belorado a Agés

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Albergue privado San Rafael

Dispoñible sen conexión
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Albergue privado san rafael

C/ Camiño de San Juan de Ortega, s/n
Agés (Burgos)

947 43 03 92

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado

Persoa encargada de atender o albergue: Ana María Piñero

Observacións: Almorzos a 2,80 euros a partir das 6 da mañá. Menú da casa (10 euros); menús para celiacos (12 euros) e vexetarianos (12,5 euros). Tamén serven pratos combinados. Pódese pagar con cartón.

Camiño Francés

Camiño Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Belorado a Agés Etapa 11

Etapa de Belorado a Agés

km 27,4
Tempo 06H 00’
Dificultade media
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