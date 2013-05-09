Camiño Francés Etapa de Belorado a Agés
C/ Camiño de San Juan de Ortega, s/n
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Albergue privado San Rafael
Dispoñible sen conexión
1070
C/ Camiño de San Juan de Ortega, s/n
Agés (Burgos)
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Ana María Piñero
Observacións: Almorzos a 2,80 euros a partir das 6 da mañá. Menú da casa (10 euros); menús para celiacos (12 euros) e vexetarianos (12,5 euros). Tamén serven pratos combinados. Pódese pagar con cartón.
Camiño Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 11
Etapa de Belorado a Agés
km 27,4
Tempo 06H 00’
Dificultade media
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