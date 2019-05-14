Camiño Francés Etapa de Logroño a Nájera
C/ Carmen, 4. Entrada por cálea Ribeira do Najerilla, 1
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Albergue Porta de Nájera
Dispoñible sen conexión
25560
C/ Carmen, 4. Entrada por cálea Ribeira do Najerilla, 1
Nájera (A Rioxa)
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Maite Sobrón
Observacións:
Camiño Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 8
Etapa de Logroño a Nájera
km 29,6
Tempo 06H 30’
Dificultade media
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