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Camiño Francés Etapa de Logroño a Nájera

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Albergue Porta de Nájera

Dispoñible sen conexión
2556
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Albergue puerta de najera

C/ Carmen, 4. Entrada por cálea Ribeira do Najerilla, 1
Nájera (A Rioxa)

941 36 23 17, 683 616 894

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado

Persoa encargada de atender o albergue: Maite Sobrón

Observacións:

Camiño Francés

Camiño Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Logroño a Nájera Etapa 8

Etapa de Logroño a Nájera

km 29,6
Tempo 06H 30’
Dificultade media
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