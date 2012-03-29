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Albergue Pepe Garcés
Ed. Sta. Cristina, Baixo. Parquing Pistas Esquí
Candanchú (Huesca)
Propiedade do albergue: Montañeiros de Aragón
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Mateo Gonzalez Lopez
Observacións: Local situado nos baixos do edificio Sta. Cristina, con fabulosas vistas do pirineo aragones. Local moi tranquilo con xardín e mesas de picnic.Servizo mínimo, Aloxamento e Almorzo: 22€Posibilidade de media pensión 33€ ou pensión completa (picnic) 40 €
Camiño Francés
Etapa de Somport a Jaca
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