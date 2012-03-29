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Camiño Francés Etapa de Somport a Jaca

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Albergue Pepe Garcés

Dispoñible sen conexión
30
0
2020 07 24 17 56 23 179

Ed. Sta. Cristina, Baixo. Parquing Pistas Esquí
Candanchú (Huesca)

974 372 378 / 659 001 201

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Montañeiros de Aragón

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado

Persoa encargada de atender o albergue: Mateo Gonzalez Lopez

Observacións: Local situado nos baixos do edificio Sta. Cristina, con fabulosas vistas do pirineo aragones. Local moi tranquilo con xardín e mesas de picnic.Servizo mínimo, Aloxamento e Almorzo: 22€Posibilidade de media pensión 33€ ou pensión completa (picnic) 40 €

Camiño Francés

Camiño Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Somport a Jaca Etapa 1 por Somport

Etapa de Somport a Jaca

km 30,5
Tempo 08H 30’
Dificultade media
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