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Camiño Francés Etapa de Pedrouzo a Santiago de Compostela

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Albergue Ou Fogar de Teodomiro

Dispoñible sen conexión
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Albergue o fogar de teodomiro

Praza de Algalia de Arriba, 3 (É unha das bocacalles que dan á Praza Cervantes)
Santiago de Compostela

981 58 29 20, 699 631 592

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Privada

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privada

Persoa encargada de atender o albergue:

Observacións: Desconto para grupos. Servizo de camas e ampla información e fotos na web e facebook.

Camiño Francés

Camiño Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Pedrouzo a Santiago de Compostela Etapa 31

Etapa de Pedrouzo a Santiago de Compostela

km 20,0
Tempo 04H 30’
Dificultade media
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