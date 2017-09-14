Camiño Francés Etapa de Palas de Rei a Arzúa
Rolda da Coruña, 2
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Albergue Ou Cruceiro
Dispoñible sen conexión
41290
Rolda da Coruña, 2
Melide (A Coruña)
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Fernando e Jose Luís
Observacións: O albergue ten tres plantas con ascensor.Habilitado paira persoas de mobilidade reducida, tanto en habitacións como aseos e resto de areas.
Camiño Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 29
Etapa de Palas de Rei a Arzúa
km 28,8
Tempo 06H 45’
Dificultade media
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