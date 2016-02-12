Camiño Francés Etapa de Carrión de los Condes a Terradillos dos Templarios
Á entrada do termo de Terradillos de Templarios, xunto ao Camiño de Santiago
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Albergue Os Templarios
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4290
Á entrada do termo de Terradillos de Templarios, xunto ao Camiño de Santiago
Terradillos de Templarios
Propiedade do albergue: Privada
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privada
Persoa encargada de atender o albergue: María Antonia Paniagua
Observacións: O albergue ten certificación ISO 9001 e está catalogado como Albergue Turístico Superior dos Camiños a Santiago.
Camiño Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 16
Etapa de Carrión de los Condes a Terradillos dos Templarios
km 26,6
Tempo 06H 00’
Dificultade media
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