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Camiño Francés Etapa de Carrión de los Condes a Terradillos dos Templarios

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Albergue Os Templarios

Dispoñible sen conexión
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04 albergue los templarios

Á entrada do termo de Terradillos de Templarios, xunto ao Camiño de Santiago
Terradillos de Templarios

667 25 22 79

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Privada

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privada

Persoa encargada de atender o albergue: María Antonia Paniagua

Observacións: O albergue ten certificación ISO 9001 e está catalogado como Albergue Turístico Superior dos Camiños a Santiago.

Camiño Francés

Camiño Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Carrión de los Condes a Terradillos dos Templarios Etapa 16

Etapa de Carrión de los Condes a Terradillos dos Templarios

km 26,6
Tempo 06H 00’
Dificultade media
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