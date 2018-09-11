Camiño Primitivo Etapa de Salas a Tineo
Praza da Igrexa, 6
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Albergue O Texu
Dispoñible sen conexión
3070
Praza da Igrexa, 6
A Espiña (Asturias)
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Roberto
Observacións: Serven almorzos. Acceso a Internet, sala de estar, lavadora e secadora. Tamén teñen bicis a disposición de peregrinos por si alguén quere darse un paseo.
Camiño Primitivo
Etapas 13
km 321,4
Etapa 3
Etapa de Salas a Tineo
km 20,2
Tempo 05H 00’
Dificultade media
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