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Camiño Francés Etapa de Sto. Domingo da Calzada a Belorado

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Albergue O Salto

Dispoñible sen conexión
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Albergue el salto

C/ Camiño as Canles, s/n
Belorado (Burgos)

669 415 636, 947 614 324

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: O Salto Luzazul, S.L

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: O Salto Luzazul, S.L

Persoa encargada de atender o albergue: Fernando e Pepe

Observacións: Albergue turístico, especializado en viaxeiros con bicicleta, con taller de bicis. Atópase no propio pobo e, á vez, en plena natureza. Con enerxías Renovables e canles de auga ao redor. Amplas estancias para poder descansar e poder dispor de intimidade .

Camiño Francés

Camiño Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Sto. Domingo da Calzada a Belorado Etapa 10

Etapa de Sto. Domingo da Calzada a Belorado

km 22,7
Tempo 05H 00’
Dificultade baixa
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