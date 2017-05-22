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Albergue O Salto
C/ Camiño as Canles, s/n
Belorado (Burgos)
Propiedade do albergue: O Salto Luzazul, S.L
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: O Salto Luzazul, S.L
Persoa encargada de atender o albergue: Fernando e Pepe
Observacións: Albergue turístico, especializado en viaxeiros con bicicleta, con taller de bicis. Atópase no propio pobo e, á vez, en plena natureza. Con enerxías Renovables e canles de auga ao redor. Amplas estancias para poder descansar e poder dispor de intimidade .
Camiño Francés
Etapa de Sto. Domingo da Calzada a Belorado
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