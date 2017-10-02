Camiño Francés Etapa de Villafranca del Bierzo a Ou Cebreiro
Rúa Santiago, 9
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Albergue O Refuxio - Asociación Camiñarche
Dispoñible sen conexión
80
Rúa Santiago, 9
A Faba
Propiedade do albergue: Privado (Eldar Behrens Castro)
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Membros da Asociación Camiñarche
Observacións:
Camiño Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 24
Etapa de Villafranca del Bierzo a Ou Cebreiro
km 28,4
Tempo 07H 30’
Dificultade alta
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