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Camiño Francés Etapa de Agés a Burgos

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Albergue O Peregrino (Orbaneja Riopico)

Dispoñible sen conexión
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Albergue el peregrino

Rúa Principal, 1
Orbaneja Rio Pico (Burgos)

Propiedade do albergue: Municipal

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Xestión privada

Persoa encargada de atender o albergue:

Observacións:

Camiño Francés

Camiño Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Agés a Burgos Etapa 12

Etapa de Agés a Burgos

km 23,0
Tempo 04H 55’
Dificultade media
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