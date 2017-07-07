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Albergue O Peregrino
C/ Camiño de Santiago, 5
A Portela de Valcarce (León)
Propiedade do albergue: Privada
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Particular
Persoa encargada de atender o albergue: Gervasio e Sonia
Observacións: Á parte do albergue hai hostal con habitacións individuais (25 euros) e dobres (35 euros). Catalogado como Albergue Turístico Superior dos Camiños de Santiago.
Camiño Francés
Etapa de Villafranca del Bierzo a Ou Cebreiro
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