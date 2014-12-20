Via da Prata Etapa de Fuenterroble de Salvatierra a San Pedro de Rozados
C/ Rosario, 14
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Albergue O Miliario
Dispoñible sen conexión
1050
C/ Rosario, 14
San Pedro de Rozados (Salamanca)
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Conchita García
Observacións: Segundo a nova normativa da Xunta de Castela e León a categoría deste albergue é de Albergue Turístico dos Camiños a Santiago.
Vía da prata
Etapas 26
km 704,6
Etapa 17
Etapa de Fuenterroble de Salvatierra a San Pedro de Rozados
km 28,0
Tempo 07H 00’
Dificultade media
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