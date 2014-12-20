Albergue O Miliario

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado

Persoa encargada de atender o albergue: Conchita García

Observacións: Segundo a nova normativa da Xunta de Castela e León a categoría deste albergue é de Albergue Turístico dos Camiños a Santiago.