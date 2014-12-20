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Via da Prata Etapa de Fuenterroble de Salvatierra a San Pedro de Rozados

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Albergue O Miliario

Dispoñible sen conexión
105
0
Albergue el miliario

C/ Rosario, 14
San Pedro de Rozados (Salamanca)

638 149 852

[email protected]

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado

Persoa encargada de atender o albergue: Conchita García

Observacións: Segundo a nova normativa da Xunta de Castela e León a categoría deste albergue é de Albergue Turístico dos Camiños a Santiago.

Vía da prata

Vía da prata

Etapas 26
km 704,6
Etapa de Fuenterroble de Salvatierra a San Pedro de Rozados Etapa 17

Etapa de Fuenterroble de Salvatierra a San Pedro de Rozados

km 28,0
Tempo 07H 00’
Dificultade media
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