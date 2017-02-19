Camiño do Norte Etapa de Sebrayo a Xixón / Enlace até Oviedo e Camiño Primitivo
Praza do Concello, 25
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Albergue O Congreso
Dispoñible sen conexión
1540
Praza do Concello, 25
Villaviciosa
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Mercés
Observacións:
Camiño do Norte
Etapas 32
km 814,7
Etapa 20
Etapa de Sebrayo a Xixón / Enlace até Oviedo e Camiño Primitivo
km 34,3
Tempo 09H 15’
Dificultade alta
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