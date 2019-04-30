Camiño Francés Etapa de Ponferrada a Villafranca del Bierzo
C/ O Castelo, 8
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Albergue O Castelo
Dispoñible sen conexión
1520
C/ O Castelo, 8
Villafranca del Bierzo
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Sonia Carbonel
Observacións: Acéptanse mascotas. Ofrecen almorzos e ceas comunitarias.
Camiño Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 23
Etapa de Ponferrada a Villafranca del Bierzo
km 24,1
Tempo 05H 30’
Dificultade media
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