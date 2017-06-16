Camiño do Norte Etapa de Unquera a Llanes
C/ Colexio da Encarnación, 3
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Albergue O Casarón do Peregrino
Dispoñible sen conexión
7540
C/ Colexio da Encarnación, 3
Llanes
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Pedro
Observacións: Descontos especiais para os peregrinos do 25%.
Camiño do Norte
Etapas 32
km 814,7
Etapa 17
Etapa de Unquera a Llanes
km 25,1
Tempo 06H 40’
Dificultade media
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