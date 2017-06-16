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Camiño do Norte Etapa de Unquera a Llanes

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Albergue O Casarón do Peregrino

Dispoñible sen conexión
754
0
Albergue la casona del peregrino

C/ Colexio da Encarnación, 3
Llanes

985 40 24 94, 626 993 334

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado

Persoa encargada de atender o albergue: Pedro

Observacións: Descontos especiais para os peregrinos do 25%.

Camiño do Norte

Camiño do Norte

Etapas 32
km 814,7
Etapa de Unquera a Llanes Etapa 17

Etapa de Unquera a Llanes

km 25,1
Tempo 06H 40’
Dificultade media
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