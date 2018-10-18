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Camiño Francés Etapa de Belorado a Agés

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Albergue O Camiño de Santovenía

Dispoñible sen conexión
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Albergue el camino de santovenia

Pl maior 1
Santovenia de oca

650733150

[email protected]

Propiedade do albergue: Xunta veciñal

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Xunta veciñal

Persoa encargada de atender o albergue: Elena Gutiérrez e Rocío Ibáñez

Observacións: Aberto todo o ano. Ruta alternativa pola N 120 pasando por Castiñeiras

Camiño Francés

Camiño Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Belorado a Agés Etapa 11

Etapa de Belorado a Agés

km 27,4
Tempo 06H 00’
Dificultade media
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Foro: Os peregrinos opinan sobre o Camiño de Santiago

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