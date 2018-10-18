Camiño Francés Etapa de Belorado a Agés
Pl maior 1
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Albergue O Camiño de Santovenía
Dispoñible sen conexión
30
Pl maior 1
Santovenia de oca
Propiedade do albergue: Xunta veciñal
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Xunta veciñal
Persoa encargada de atender o albergue: Elena Gutiérrez e Rocío Ibáñez
Observacións: Aberto todo o ano. Ruta alternativa pola N 120 pasando por Castiñeiras
Camiño Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 11
Etapa de Belorado a Agés
km 27,4
Tempo 06H 00’
Dificultade media
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