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Camiño do Norte Etapa de Queveda a Comiñas

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Albergue O

Dispoñible sen conexión
1240
0
Albergue el pino

C/ O Piñeiro, 1
Cóbreces (Cantabria)

620 437 962

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado

Persoa encargada de atender o albergue: Azucena

Observacións: Serven almorzos.

Camiño do Norte

Camiño do Norte

Etapas 32
km 814,7
Etapa de Queveda a Comiñas Etapa 15

Etapa de Queveda a Comiñas

km 26,4
Tempo 06H 20’
Dificultade media
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Foro: Os peregrinos opinan sobre o Camiño de Santiago

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