Camiño Francés Etapa de Ponferrada a Villafranca del Bierzo
Avenida de Galicia, 506 (ao pé do Camiño)
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Albergue Naraya
Dispoñible sen conexión
240
Avenida de Galicia, 506 (ao pé do Camiño)
Camponaraya (León)
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Noelia e Patri
Observacións: Serven almorzos a partir das 7:00.
Camiño Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 23
Etapa de Ponferrada a Villafranca del Bierzo
km 24,1
Tempo 05H 30’
Dificultade media
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