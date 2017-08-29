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Albergue municipal de Morille
C/ Longa
Morille (Salamanca)
Propiedade do albergue: Concello de Morille. Asociación cultural O Zurguén
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Concello de Morille
Persoa encargada de atender o albergue: Persoal municipal
Observacións: En Morille hai dous albergues municipais, un con 6 prazas (na foto) e outro con 24 en cálea Ribeira do Zurguén. As de máis prazas ábrese se se enche o primeiro.
Vía da prata
Etapa de San Pedro de Rozados a Salamanca
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