Camiño Francés Etapa del Burgo Ranero a León
C/ Ancha 8, 3º dcha (a escasos metros da catedral)
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León Hostel
Dispoñible sen conexión
310
C/ Ancha 8, 3º dcha (a escasos metros da catedral)
León
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Gobar turismo e hosteleria
Persoa encargada de atender o albergue: Aciñeira Vidal e Edgar da Loura
Observacións:
Camiño Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 18
Etapa del Burgo Ranero a León
km 37,1
Tempo 08H 30’
Dificultade media
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