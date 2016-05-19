Camiño Francés Etapa de Ou Cebreiro a Triacastela
Avenida de Castela, 24
Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información, aquí.
Albergue Lemos
Dispoñible sen conexión
230
Avenida de Castela, 24
Triacastela (Lugo)
Propiedade do albergue: Ou Miradoiro do Oribio, S.L.
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Ou Miradoiro do Oribio, S.L.
Persoa encargada de atender o albergue: María
Observacións:
Camiño Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 25
Etapa de Ou Cebreiro a Triacastela
km 21,1
Tempo 04H 45’
Dificultade media
Es Propietario ou xestionas un Albergue de Peregrinos?
Accede á túa ficha e actualiza os teus datos para ofrecer aos peregrinos a información máis actualizada posible.
¿Quieres enviar alguna fotografía de "Camiño de Santiago"?
Se tes fotografías de "O Camiño de Santiago" que queiras compartir connosco, podes envialas e ampliar a galería de fotografías.
Foro: Os peregrinos opinan sobre o Camiño de SantiagoVer todo