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Camiño Francés Etapa de Ou Cebreiro a Triacastela

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Albergue Lemos

Dispoñible sen conexión
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Albergue lemos

Avenida de Castela, 24
Triacastela (Lugo)

677 117 238

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Ou Miradoiro do Oribio, S.L.

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Ou Miradoiro do Oribio, S.L.

Persoa encargada de atender o albergue: María

Observacións:

Camiño Francés

Camiño Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Ou Cebreiro a Triacastela Etapa 25

Etapa de Ou Cebreiro a Triacastela

km 21,1
Tempo 04H 45’
Dificultade media
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