Camiño do Norte Etapa de Markina Xemein a Gernika Lumo
Herriko Praza, 3
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Albergue Lea
Dispoñible sen conexión
140
Herriko Praza, 3
Munitibar (Bizkaia)
Propiedade do albergue: Concello de Munitibar
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Xestión privada
Persoa encargada de atender o albergue: Pedro
Observacións:
Camiño do Norte
Etapas 32
km 814,7
Etapa 5
Etapa de Markina Xemein a Gernika Lumo
km 25,0
Tempo 06H 00’
Dificultade media
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