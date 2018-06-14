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Camiño do Norte Etapa de Markina Xemein a Gernika Lumo

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Albergue Lea

Dispoñible sen conexión
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Albergue lea

Herriko Praza, 3
Munitibar (Bizkaia)

628538673

[email protected]

Propiedade do albergue: Concello de Munitibar

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Xestión privada

Persoa encargada de atender o albergue: Pedro

Observacións:

Camiño do Norte

Camiño do Norte

Etapas 32
km 814,7
Etapa de Markina Xemein a Gernika Lumo Etapa 5

Etapa de Markina Xemein a Gernika Lumo

km 25,0
Tempo 06H 00’
Dificultade media
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