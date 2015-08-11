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Camiño Francés Etapa de Belorado a Agés

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Albergue La Campana de Espinosa del Camino

Dispoñible sen conexión
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03 albergue la campana de espinosa del camino

Espinosa del Camino s/n
Espinosa del Camino

678 47 93 61

Web / Link

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: José Mir

Persoa encargada de atender o albergue: José Mir Fontseré

Observacións:

Camiño Francés

Camiño Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Belorado a Agés Etapa 11

Etapa de Belorado a Agés

km 27,4
Tempo 06H 00’
Dificultade media
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