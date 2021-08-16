Camiño Francés Etapa de Estella/Lizarra a Torres do Río
Rúa Taconera, núm. 11
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Albergue Karma
Dispoñible sen conexión
220
Rúa Taconera, núm. 11
Sansol
Propiedade do albergue: Particular
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento:
Persoa encargada de atender o albergue: Josu
Observacións: Xa non hai microondas dispoñible
Camiño Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 6
Etapa de Estella/Lizarra a Torres do Río
km 29,0
Tempo 06H 35’
Dificultade media
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