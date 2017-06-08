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Camiño Sanabrés Etapa de Xunqueira de Ambía a Ourense

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Albergue Grelo Hostel

Dispoñible sen conexión
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Albergue grelo hostel

Rúa Pena Trevinca, 40
Ourense

988 614 564

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado

Persoa encargada de atender o albergue: Santi e Paqui

Observacións: Todas as instalacións do hostel están adaptadas para poder albergar a hóspedes con discapacidades con ramplas e facilidades para clientes con mobilidade reducida. Recomendan realizar as reservas por vía telefónica, por correo ou a través da web indicando que se é peregrino.

Camiño Sanabrés

Camiño Sanabrés

Etapas 13
km 367,7
Etapa de Xunqueira de Ambía a Ourense Etapa 9

Etapa de Xunqueira de Ambía a Ourense

km 22,2
Tempo 05H 30’
Dificultade baixa
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