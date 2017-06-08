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Albergue Grelo Hostel
Rúa Pena Trevinca, 40
Ourense
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Santi e Paqui
Observacións: Todas as instalacións do hostel están adaptadas para poder albergar a hóspedes con discapacidades con ramplas e facilidades para clientes con mobilidade reducida. Recomendan realizar as reservas por vía telefónica, por correo ou a través da web indicando que se é peregrino.
Camiño Sanabrés
Etapa de Xunqueira de Ambía a Ourense
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