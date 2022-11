Albergue de Valdesalor

Valdesalor, s/n, xunto ao parque da entrada

Valdesalor (Cáceres) 927 12 97 11, 927 12 98 59 www.valdesalor.es

Propiedade do albergue: Concello de Valdesalor

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Concello de Valdesalor

Persoa encargada de atender o albergue: Persoal municipal

Observacións: As chaves pódense recoller no Concello (mañás), no Fogar do Pensionista e, en tempada, no Bar-Kiosko que se atopa xunto ao albergue.