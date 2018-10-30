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Via da Prata Etapa de Alcuéscar a Valdesalor

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Albergue de Valdesalor

Dispoñible sen conexión
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Albergue de valdesalor

Valdesalor, s/n, xunto ao parque da entrada
Valdesalor (Cáceres)

927 12 97 11, 927 12 98 59

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Concello de Valdesalor

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Concello de Valdesalor

Persoa encargada de atender o albergue: Persoal municipal

Observacións: As chaves pódense recoller no Concello (mañás), no Fogar do Pensionista e, en tempada, no Bar-Kiosko que se atopa xunto ao albergue.

Vía da prata

Vía da prata

Etapas 26
km 704,6
Etapa de Alcuéscar a Valdesalor Etapa 10

Etapa de Alcuéscar a Valdesalor

km 25,7
Tempo 06H 25’
Dificultade alta
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