Via da Prata Etapa de Alcuéscar a Valdesalor
Valdesalor, s/n, xunto ao parque da entrada
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Albergue de Valdesalor
Dispoñible sen conexión
250
Valdesalor, s/n, xunto ao parque da entrada
Valdesalor (Cáceres)
Propiedade do albergue: Concello de Valdesalor
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Concello de Valdesalor
Persoa encargada de atender o albergue: Persoal municipal
Observacións: As chaves pódense recoller no Concello (mañás), no Fogar do Pensionista e, en tempada, no Bar-Kiosko que se atopa xunto ao albergue.
Vía da prata
Etapas 26
km 704,6
Etapa 10
Etapa de Alcuéscar a Valdesalor
km 25,7
Tempo 06H 25’
Dificultade alta
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