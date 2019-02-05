Camiño Catalán por San Juan de la Peña Etapa de Algerri a Tamarite de Litera
Cale Residencia
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Albergue de Tamarite de Litera
Dispoñible sen conexión
410
Cale Residencia
Tamarite de Litera (Huesca)
Propiedade do albergue: Concello de Tamarite de Litera
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Concello de Tamarite de Litera
Persoa encargada de atender o albergue: Persoal municipal
Observacións: Entre semana pódense recoller as chaves na Policía Local.
Camiño Catalán por San Juan de la Peña
Etapas 14
km 325,0
Etapa 6
Etapa de Algerri a Tamarite de Litera
km 21,3
Tempo 05H 15’
Dificultade media
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