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Camiño Catalán por San Juan de la Peña Etapa de Algerri a Tamarite de Litera

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Albergue de Tamarite de Litera

Dispoñible sen conexión
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Albergue de tamarite de litera

Cale Residencia
Tamarite de Litera (Huesca)

974 42 17 03 (Policía Local de Tamarite), 974 42 00 75 (Concello)

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Concello de Tamarite de Litera

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Concello de Tamarite de Litera

Persoa encargada de atender o albergue: Persoal municipal

Observacións: Entre semana pódense recoller as chaves na Policía Local.

Camiño Catalán por San Juan de la Peña

Camiño Catalán por San Juan de la Peña

Etapas 14
km 325,0
Etapa de Algerri a Tamarite de Litera Etapa 6

Etapa de Algerri a Tamarite de Litera

km 21,3
Tempo 05H 15’
Dificultade media
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