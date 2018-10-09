Camiño Francés Etapa de Jaca a Arrés
Rúa do Sol, 8
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Albergue de Santa Cilia de Jaca
Dispoñible sen conexión
1030
Rúa do Sol, 8
Santa Cilia de Jaca (Huesca)
Propiedade do albergue: Concello de Santa Cilia
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Concello de Santa Cilia de Jaca
Persoa encargada de atender o albergue: Victor 687319288
Observacións: Hai ceas 10 € e almorzos 2€
Camiño Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 2 por Somport
Etapa de Jaca a Arrés
km 25,0
Tempo 06H 30’
Dificultade media
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