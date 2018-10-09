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Camiño Francés Etapa de Jaca a Arrés

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Albergue de Santa Cilia de Jaca

Dispoñible sen conexión
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Albergue santa cilia

Rúa do Sol, 8
Santa Cilia de Jaca (Huesca)

687319288

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Concello de Santa Cilia

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Concello de Santa Cilia de Jaca

Persoa encargada de atender o albergue: Victor 687319288

Observacións: Hai ceas 10 € e almorzos 2€

Camiño Francés

Camiño Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Jaca a Arrés Etapa 2 por Somport

Etapa de Jaca a Arrés

km 25,0
Tempo 06H 30’
Dificultade media
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