Camiño do Norte Etapa de Unquera a Llanes
Buelna. N-634 - Km. 289,100
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Albergue de peregrinos Santa Mariña
Dispoñible sen conexión
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Buelna. N-634 - Km. 289,100
Buelna (Asturias)
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Bautista Corral
Observacións: O albergue atópase sobre a estrada. Ten bar e restaurante e a 500 m atópanse a praia de Buelna e a 700 m a cova do Cobijeru.
Camiño do Norte
Etapas 32
km 814,7
Etapa 17
Etapa de Unquera a Llanes
km 25,1
Tempo 06H 40’
Dificultade media
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