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Camiño do Norte Etapa de Unquera a Llanes

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Albergue de peregrinos Santa Mariña

Dispoñible sen conexión
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Albergue santa marina

Buelna. N-634 - Km. 289,100
Buelna (Asturias)

985 411 218, 622 185 059

[email protected]

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado

Persoa encargada de atender o albergue: Bautista Corral

Observacións: O albergue atópase sobre a estrada. Ten bar e restaurante e a 500 m atópanse a praia de Buelna e a 700 m a cova do Cobijeru.

Camiño do Norte

Camiño do Norte

Etapas 32
km 814,7
Etapa de Unquera a Llanes Etapa 17

Etapa de Unquera a Llanes

km 25,1
Tempo 06H 40’
Dificultade media
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