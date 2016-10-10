Camiño de San Salvador Etapa de Pajares a Pola de Lena
C/ Ramón e Cajal, s/n
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Albergue de Peregrinos San Martín de Pola de Lena
Dispoñible sen conexión
300
C/ Ramón e Cajal, s/n
Pola de Lena (Asturias)
Propiedade do albergue: Concello de Lena
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Concello de Lena
Persoa encargada de atender o albergue: Pomba, Luís e Merce
Observacións: PECHADO TEMPORALMENTE
Camiño de San Salvador
Etapas 5
km 121,8
Etapa 4
Etapa de Pajares a Pola de Lena
km 24,8
Tempo 06H 30’
Dificultade alta
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