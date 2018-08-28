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Camiño do Norte Etapa da Caridade a Ribadeo

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Albergue de peregrinos Ribadeo A Ponche

Dispoñible sen conexión
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C/Xusto Barreiro, 7 (centro de Ribadeo)
Ribadeo

686 794 389

Propiedade do albergue:

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado

Persoa encargada de atender o albergue:

Observacións: O albergue de peregrinos Ribadeo A Ponche, está situado no centro de Ribadeo. Conta con 28 prazas e permanece aberto todo o ano. O seu prezo é de 13-15 euros con Wi-Fi gratuíta.

Camiño do Norte

Camiño do Norte

Etapas 32
km 814,7
Etapa da Caridade a Ribadeo Etapa 26

Etapa da Caridade a Ribadeo

km 22,3
Tempo 05H 15’
Dificultade baixa
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