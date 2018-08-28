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Albergue de peregrinos Ribadeo A Ponche
C/Xusto Barreiro, 7 (centro de Ribadeo)
Ribadeo
Propiedade do albergue:
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue:
Observacións: O albergue de peregrinos Ribadeo A Ponche, está situado no centro de Ribadeo. Conta con 28 prazas e permanece aberto todo o ano. O seu prezo é de 13-15 euros con Wi-Fi gratuíta.
Camiño do Norte
Etapa da Caridade a Ribadeo
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