Galego
Planificar o meu Camiño
  1. Inicio ·
Camiño Francés Etapa de Portomarín a Palas de Rei

Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información, aquí.

Albergue de peregrinos Escola de Ligonde

Dispoñible sen conexión
51
0
Albergue escuela de ligonde

O albergue atópase á saída do pobo, a man dereita
Ligonde

679 816 061

Propiedade do albergue: Concello

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: de Monterroso Concello

Persoa encargada de atender o albergue: de Monterroso Isabel

Observacións:

Camiño Francés

Camiño Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Portomarín a Palas de Rei Etapa 28

Etapa de Portomarín a Palas de Rei

km 25,0
Tempo 05H 45’
Dificultade media
Engadir albergue á miña selección

Es Propietario ou xestionas un Albergue de Peregrinos?

Accede á túa ficha e actualiza os teus datos para ofrecer aos peregrinos a información máis actualizada posible.

Foro: Os peregrinos opinan sobre o Camiño de Santiago

Ver todo

¿Quieres enviar alguna fotografía de "Cami&ntilde;o de Santiago"?

¿Quieres enviar alguna fotografía de "Camiño de Santiago"?

Se tes fotografías de "O Camiño de Santiago" que queiras compartir connosco, podes envialas e ampliar a galería de fotografías.

Envía túas fotografías! Ver todas as fotografías