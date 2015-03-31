Camiño Francés Etapa de Astorga a Foncebadón
A uns 150 mt á dereita da ermida do Ecce Homo, á saída de Astorga
Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información, aquí.
Albergue de Peregrinos Ecce Homo
Dispoñible sen conexión
3910
A uns 150 mt á dereita da ermida do Ecce Homo, á saída de Astorga
Valdeviejas, pedanía de Astorga (León)
Propiedade do albergue: Xunta Veciñal de Valdeviejas
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Xunta Veciñal de Valdeviejas
Persoa encargada de atender o albergue: Ramiro e Martha
Observacións: Consta de dous edificios, un coas habitacións e outro a modo de comedor con varias máquinas de autoservizo con café, pastelería, bebida, comida preparada, etc. Teñen servizo de masaxista.
Camiño Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 21
Etapa de Astorga a Foncebadón
km 25,9
Tempo
Dificultade stages.dificultad.null
Es Propietario ou xestionas un Albergue de Peregrinos?
Accede á túa ficha e actualiza os teus datos para ofrecer aos peregrinos a información máis actualizada posible.
Foro: Os peregrinos opinan sobre o Camiño de SantiagoVer todo