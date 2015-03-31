Galego
Planificar o meu Camiño
  1. Inicio ·
Camiño Francés Etapa de Astorga a Foncebadón

Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información, aquí.

Albergue de Peregrinos Ecce Homo

Dispoñible sen conexión
391
0
Albergue ecce homo

A uns 150 mt á dereita da ermida do Ecce Homo, á saída de Astorga
Valdeviejas, pedanía de Astorga (León)

620 960 060 (Nino), 626 733 658 (Ramiro), Martha (618 445 910)

[email protected]

Propiedade do albergue: Xunta Veciñal de Valdeviejas

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Xunta Veciñal de Valdeviejas

Persoa encargada de atender o albergue: Ramiro e Martha

Observacións: Consta de dous edificios, un coas habitacións e outro a modo de comedor con varias máquinas de autoservizo con café, pastelería, bebida, comida preparada, etc. Teñen servizo de masaxista.

Camiño Francés

Camiño Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Astorga a Foncebadón Etapa 21

Etapa de Astorga a Foncebadón

km 25,9
Tempo
Dificultade stages.dificultad.null
Engadir albergue á miña selección

Es Propietario ou xestionas un Albergue de Peregrinos?

Accede á túa ficha e actualiza os teus datos para ofrecer aos peregrinos a información máis actualizada posible.

Foro: Os peregrinos opinan sobre o Camiño de Santiago

Ver todo

Así ven os peregrinos o Albergue de Peregrinos Ecce Homo

Ver todo

Envía túas fotografías!