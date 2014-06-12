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Albergue de peregrinos de Tábara
Rúa Camiño Sotillo s/n
Tábara (Zamora)
Propiedade do albergue: Municipal
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Asociación peregrina O Espírito de Santi
Persoa encargada de atender o albergue: José Almeida
Observacións: O Albergue conta con hospitalero permanente.Conta cun espazo axardinado, con froiteiros, mesas e bancos para os peregrinos.Condicións de acollida: Lavado da roupa da xornada na lavadora Cea comunitaria para o peregrinos Almorzo comunitario DONATIVO
Camiño Sanabrés
Etapa de Granxa de Moreruela a Tábara
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