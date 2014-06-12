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Camiño Sanabrés Etapa de Granxa de Moreruela a Tábara

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Albergue de peregrinos de Tábara

Dispoñible sen conexión
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Albergue de peregrinos de Tábara

Rúa Camiño Sotillo s/n
Tábara (Zamora)

637 926 068 (Hospitalero), 980 59 00 15 (Concello)

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Municipal

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Asociación peregrina O Espírito de Santi

Persoa encargada de atender o albergue: José Almeida

Observacións: O Albergue conta con hospitalero permanente.Conta cun espazo axardinado, con froiteiros, mesas e bancos para os peregrinos.Condicións de acollida: Lavado da roupa da xornada na lavadora Cea comunitaria para o peregrinos Almorzo comunitario DONATIVO

Camiño Sanabrés

Camiño Sanabrés

Etapas 13
km 367,7
Etapa de Granxa de Moreruela a Tábara Etapa 1

Etapa de Granxa de Moreruela a Tábara

km 25,3
Tempo 06H 15’
Dificultade media
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