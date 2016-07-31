Camiño do Norte Etapa de Comiñas a Unquera
Antigas escolas de Serdio
Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información, aquí.
Albergue de peregrinos de Serdio
Dispoñible sen conexión
970
Antigas escolas de Serdio
Serdio (Cantabria)
Propiedade do albergue: Municipal
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Concello de Val de San Vicente
Persoa encargada de atender o albergue: Kety Fernández
Observacións:
Camiño do Norte
Etapas 32
km 814,7
Etapa 16
Etapa de Comiñas a Unquera
km 26,6
Tempo 06H 40’
Dificultade media
Es Propietario ou xestionas un Albergue de Peregrinos?
Accede á túa ficha e actualiza os teus datos para ofrecer aos peregrinos a información máis actualizada posible.
¿Quieres enviar alguna fotografía de "Camiño de Santiago"?
Se tes fotografías de "O Camiño de Santiago" que queiras compartir connosco, podes envialas e ampliar a galería de fotografías.
Foro: Os peregrinos opinan sobre o Camiño de SantiagoVer todo