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Via da Prata Etapa de Baños de Montemayor a Fuenterroble de Salvatierra

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Albergue de Peregrinos de Porto de Béjar

Dispoñible sen conexión
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Colonia da Estación, 1
Porto de Béjar (Salamanca)

683 610 660, 652 506189

[email protected]

Propiedade do albergue: Municipal

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Asociación de Amigos Vía da Prata-Camiño de Santiago de Porto de Béjar

Persoa encargada de atender o albergue: Membro da Federación Española de Asociacións do Camiño de Santiago . Hospitaleros Voluntarios

Observacións: Atendido por Hospitaleros Voluntarios.A paraxe onde está situado o Albergue é un vale-enclave xeográfico de privilexio, onde se anudan un amplo número de factores naturais-paisaxísticos, climáticos, históricos e culturais, que lle fan acredor a unha serie de características moi singulares; que, á súa vez, xustifican unha condición moi significativa de turismo de serra e montaña, concedendo ao lugar unha valoración moi positiva nas súas dimensións de Patrimonio Natural e Patrimonio Histórico-Cultural.E-mails de contacto:[email protected]@gmail.com

Vía da prata

Vía da prata

Etapas 26
km 704,6
Etapa de Baños de Montemayor a Fuenterroble de Salvatierra Etapa 16

Etapa de Baños de Montemayor a Fuenterroble de Salvatierra

km 32,9
Tempo 08H 15’
Dificultade media
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