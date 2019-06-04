Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información, aquí.
Albergue de Peregrinos de Porto de Béjar
Colonia da Estación, 1
Porto de Béjar (Salamanca)
Propiedade do albergue: Municipal
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Asociación de Amigos Vía da Prata-Camiño de Santiago de Porto de Béjar
Persoa encargada de atender o albergue: Membro da Federación Española de Asociacións do Camiño de Santiago . Hospitaleros Voluntarios
Observacións: Atendido por Hospitaleros Voluntarios.A paraxe onde está situado o Albergue é un vale-enclave xeográfico de privilexio, onde se anudan un amplo número de factores naturais-paisaxísticos, climáticos, históricos e culturais, que lle fan acredor a unha serie de características moi singulares; que, á súa vez, xustifican unha condición moi significativa de turismo de serra e montaña, concedendo ao lugar unha valoración moi positiva nas súas dimensións de Patrimonio Natural e Patrimonio Histórico-Cultural.E-mails de contacto:[email protected]@gmail.com
Vía da prata
Etapa de Baños de Montemayor a Fuenterroble de Salvatierra
Es Propietario ou xestionas un Albergue de Peregrinos?
Accede á túa ficha e actualiza os teus datos para ofrecer aos peregrinos a información máis actualizada posible.
¿Quieres enviar alguna fotografía de "Camiño de Santiago"?
Se tes fotografías de "O Camiño de Santiago" que queiras compartir connosco, podes envialas e ampliar a galería de fotografías.
Foro: Os peregrinos opinan sobre o Camiño de SantiagoVer todo