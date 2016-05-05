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Camiño Sanabrés Etapa da Laxe a Outeiro

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Albergue de peregrinos de Outeiro

Dispoñible sen conexión
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Albergue de outeiro

Outeiro, s/n - San Pedro de Vilanova, Vedra
Outeiro

689 352 875 // 683 331 961

Web / Link

Propiedade do albergue: Concello de Vedra / Xunta de Galicia

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Concello de Vedra / Xunta de Galicia

Persoa encargada de atender o albergue: Fer e Emilio

Observacións:

Camiño Sanabrés

Camiño Sanabrés

Etapas 13
km 367,7
Etapa da Laxe a Outeiro Etapa 12

Etapa da Laxe a Outeiro

km 33,3
Tempo 08H 25’
Dificultade media
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