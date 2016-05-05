Camiño Sanabrés Etapa da Laxe a Outeiro
Outeiro, s/n - San Pedro de Vilanova, Vedra
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Albergue de peregrinos de Outeiro
Dispoñible sen conexión
4530
Outeiro, s/n - San Pedro de Vilanova, Vedra
Outeiro
Propiedade do albergue: Concello de Vedra / Xunta de Galicia
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Concello de Vedra / Xunta de Galicia
Persoa encargada de atender o albergue: Fer e Emilio
Observacións:
Camiño Sanabrés
Etapas 13
km 367,7
Etapa 12
Etapa da Laxe a Outeiro
km 33,3
Tempo 08H 25’
Dificultade media
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