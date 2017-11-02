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Camiño Primitivo Etapa de Oviedo a San Juan de Villapañada

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Albergue de Peregrinos de Grao

Dispoñible sen conexión
77
0

C/ Mestra Benicia, 1 (antigo mercado de gando)
Grao

985 75 27 66

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Municipal

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Municipal

Persoa encargada de atender o albergue: Fraternidad Internacional do Camiño de Santiago, FICS, por convenio co Concello de Grao.

Observacións: Este ano 2021, non se dan mantas, hai que levar saco de durmir.Facer reservas por teléfono 985 75 27 66As camas teñen sabas de tea e funda de almofada e colchón.

Camiño Primitivo

Camiño Primitivo

Etapas 13
km 321,4
Etapa de Oviedo a San Juan de Villapañada Etapa 1

Etapa de Oviedo a San Juan de Villapañada

km 30,5
Tempo 08H 00’
Dificultade alta
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