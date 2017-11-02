Camiño Primitivo Etapa de Oviedo a San Juan de Villapañada
C/ Mestra Benicia, 1 (antigo mercado de gando)
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Albergue de Peregrinos de Grao
Dispoñible sen conexión
770
C/ Mestra Benicia, 1 (antigo mercado de gando)
Grao
Propiedade do albergue: Municipal
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Municipal
Persoa encargada de atender o albergue: Fraternidad Internacional do Camiño de Santiago, FICS, por convenio co Concello de Grao.
Observacións: Este ano 2021, non se dan mantas, hai que levar saco de durmir.Facer reservas por teléfono 985 75 27 66As camas teñen sabas de tea e funda de almofada e colchón.
Camiño Primitivo
Etapas 13
km 321,4
Etapa 1
Etapa de Oviedo a San Juan de Villapañada
km 30,5
Tempo 08H 00’
Dificultade alta
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