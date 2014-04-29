Via da Prata Etapa de Montamarta a Granxa de Moreruela
Avenida Anxo de la Vega. Á dereita da Nacional en dirección Benavente
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Albergue de peregrinos de Granxa de Moreruela
Dispoñible sen conexión
2090
Avenida Anxo de la Vega. Á dereita da Nacional en dirección Benavente
Granxa de Moreruela (Zamora)
Propiedade do albergue: Concello de Granxa de Moreruela
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: O bar e o albergue arréndanse a particulares por un período de tempo
Persoa encargada de atender o albergue: María Dores Grande
Observacións: Ofrecen sabas e mantas.
Vía da prata
Etapas 26
km 704,6
Etapa 22
Etapa de Montamarta a Granxa de Moreruela
km 22,7
Tempo 05H 45’
Dificultade media
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