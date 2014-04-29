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Via da Prata Etapa de Montamarta a Granxa de Moreruela

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Albergue de peregrinos de Granxa de Moreruela

Dispoñible sen conexión
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Albergue de granja de moreruela

Avenida Anxo de la Vega. Á dereita da Nacional en dirección Benavente
Granxa de Moreruela (Zamora)

Teleclub: 980 587 183. Concello: 980 58 70 05

Web / Link

Propiedade do albergue: Concello de Granxa de Moreruela

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: O bar e o albergue arréndanse a particulares por un período de tempo

Persoa encargada de atender o albergue: María Dores Grande

Observacións: Ofrecen sabas e mantas.

Vía da prata

Vía da prata

Etapas 26
km 704,6
Etapa de Montamarta a Granxa de Moreruela Etapa 22

Etapa de Montamarta a Granxa de Moreruela

km 22,7
Tempo 05H 45’
Dificultade media
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