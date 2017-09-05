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Albergue de peregrinos de Espelette
Chemin de l'Eglise
Espelette
Propiedade do albergue: Concello de Espelette
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Concello de Espelette
Persoa encargada de atender o albergue: Persoal da Oficina de Turismo
Observacións: É conveniente chamar con antelación. Hai que pasar antes pola Oficina de Turismo para rexistrarse e conseguir o código. Consultar os seus horarios na web porque os fins de semana está pechada (salvo os sábados e os domingos de xullo e agosto: os sábados de 9:30 a 12:30 e de 14:00 a 18:00; os domingos de 9:30 a 13:00.
Camiño Baztanés
Etapa de Ustaritz a Urdax
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