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Albergue de peregrinos de Alegría/Dulantzi
Rúa Ronzapil, s/n
Alegría/Dulantzi (Álava)
Propiedade do albergue: Concello de Alegría/Dulantzi
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Concello de Alegría/Dulantzi
Persoa encargada de atender o albergue: Asociación Cultural Tullonium
Observacións: A Asociación Cultural Tullonium facilita as credenciais do Camiño de Santiago. Paira iso hai que porse en contacto coa Asociacion a traves de e-mail ou chamando ao telefono 646094687.
Camiño Vasco
Etapa de Salvatierra/Agurain a Vitoria/Gasteiz
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