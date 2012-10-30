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Camiño Vasco Etapa de Salvatierra/Agurain a Vitoria/Gasteiz

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Albergue de peregrinos de Alegría/Dulantzi

Dispoñible sen conexión
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Albergue de alegria

Rúa Ronzapil, s/n
Alegría/Dulantzi (Álava)

635 71 11 73 / 620 53 20 36

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Concello de Alegría/Dulantzi

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Concello de Alegría/Dulantzi

Persoa encargada de atender o albergue: Asociación Cultural Tullonium

Observacións: A Asociación Cultural Tullonium facilita as credenciais do Camiño de Santiago. Paira iso hai que porse en contacto coa Asociacion a traves de e-mail ou chamando ao telefono 646094687.

Camiño Vasco

Camiño Vasco

Etapas 8
km 203,4
Etapa de Salvatierra/Agurain a Vitoria/Gasteiz Etapa 5

Etapa de Salvatierra/Agurain a Vitoria/Gasteiz

km 27,4
Tempo 07H 00’
Dificultade media
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