Camiño Sanabrés Etapa de Rionegro del Puente a Puebla De Sanabria
Xunto ao Polideportivo Municipal
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Albergue de peregrinos da nosa Señora da Asunción
Dispoñible sen conexión
1360
Xunto ao Polideportivo Municipal
Asturianos (Zamora)
Propiedade do albergue: Público
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Concello de Asturianos
Persoa encargada de atender o albergue: Aurita Barrio, a dona do bar Polideportivo
Observacións: O albergue está situado xunto ao polideportivo, na parte alta do pobo
Camiño Sanabrés
Etapas 13
km 367,7
Etapa 4
Etapa de Rionegro del Puente a Puebla De Sanabria
km 40,5
Tempo 10H 15’
Dificultade alta
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