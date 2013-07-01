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Camiño Sanabrés Etapa de Rionegro del Puente a Puebla De Sanabria

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Albergue de peregrinos da nosa Señora da Asunción

Dispoñible sen conexión
136
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Albergue de asturianos

Xunto ao Polideportivo Municipal
Asturianos (Zamora)

Concello de Asturianos: 980 62 60 23

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Público

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Concello de Asturianos

Persoa encargada de atender o albergue: Aurita Barrio, a dona do bar Polideportivo

Observacións: O albergue está situado xunto ao polideportivo, na parte alta do pobo

Camiño Sanabrés

Camiño Sanabrés

Etapas 13
km 367,7
Etapa de Rionegro del Puente a Puebla De Sanabria Etapa 4

Etapa de Rionegro del Puente a Puebla De Sanabria

km 40,5
Tempo 10H 15’
Dificultade alta
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