Camiño do Norte Etapa de Santander a Queveda
Requejada, s/n
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Albergue de Peregrinos Clara Campoamor
Dispoñible sen conexión
30
Requejada, s/n
Requejada-Polanco (Cantabria)
Propiedade do albergue: Concello de Polanco
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Xestionado actualmente polos propietarios do Bar O
Persoa encargada de atender o albergue: Porto Daniel
Observacións: Hai que inscribirse, selar e recoller as chaves no Bar O Porto.
Camiño do Norte
Etapas 32
km 814,7
Etapa 14
Etapa de Santander a Queveda
km 41,4
Tempo 10H 25’
Dificultade media
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