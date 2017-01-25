Camiño Francés Etapa de Hontanas a Boadilla del Camino
Rúa Real de Oriente, 52
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Albergue de peregrinos Casa Nostra
Dispoñible sen conexión
3060
Rúa Real de Oriente, 52
Castrojeriz (Burgos)
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Juan José Martínez Pardo
Observacións:
Camiño Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 14
Etapa de Hontanas a Boadilla del Camino
km 28,5
Tempo 08H 40’
Dificultade media
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